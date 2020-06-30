حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الميزان شخصية اجتماعية للغاية، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تحدد أولوياتك كي تتخذ قرارات حكيمة في عملك ومصاريفك ولا تصر على التبذير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحافظ على اللباقة لتحافظ على علاقات سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.