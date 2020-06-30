زي النهاردة.. استشهاد ضابطي مفرقعات في انفجارات مصر الجديدة

الساعة تشير إلى الـ8 من صباح يوم 30 يونيو 2014، ودّع العميد أحمد أمين عشماوى، الضابط بالمفرقعات، زوجته وبناته الثلاث، ثم اتجه لمحل عمله، على أمل العودة للإفطار مع الأسرة، فى صلاة المغرب، فاليوم كان يوافق الثانى من شهر رمضان.

وبعد ساعات قليلة من وصوله إلى مكان عمله، تلقى بلاغاً من عمليات مديرية أمن القاهرة، باشتباه الخدمات فى جسم غريب بتقاطع شارعى الميرغنى والأهرام بمصر الجديدة، وبالانتقال الى مكان البلاغ رفقة زميله المقدم محمد لطفي، خبير المفرقعات، وتبين أنها عدة عبوات مفرقعة، وتمكن الشهيدان من إبطال مفعول 2، بينما انفجرت الثالثة، واستشهدا صائمين، كما أُصيب آخرون منهم اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الحماية المدنية حينها.

وشيّع الآلاف من أهالى مركز مشتول السوق بالشرقية، جنازة الشهيد العميد عشماوى، بحضور قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية، بينما شيع الآلاف جثمان الشهيد محمد لطفي، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وتخرج الشهيد العشماوي فى كلية الشرطة عام 1990، وكان من الأوائل على دفعته، والتحق بقطاع الأمن العام على قوة قسم المطرية، وبعدها نُقل للإدارة العامة للمرور وخدم بوحدة مرور الدراسة، ثم عمل بمعهد مندوبى الشرطة بعين شمس، ثم التحق بإدارة الحماية المدنية حتى الاستشهاد عام 2014. ودرّس فى عدة معاهد شرطية، وحصل على شهادات تفوق وتكريم من مختلف الجهات، تقديراً لتفانيه طول مدة خدمته التى امتدت لـ24 عاماً، كما شارك أثناء عمله فى تفكيك أكثر من 90 عبوة وقنبلة وإبطال مفعولها، ضارباً أروع أمثلة الاحترافية فى الأداء، والإخلاص فى العمل.

بينما شهد قيادات وزارة الداخلية لـ"محمد لطفي" بالكفاءة والتفاني في اداء عمله، كما شهد له جيرانه بمنطقة المعادي على حسن خلقه وحسن جيرته.. وثأرت وزارة الداخلية للبطلين بضبط والقضاء على الفاعلين الأصليين للواقعة، وهم من تنظيم اجناد مصر الارهابي، حيث صدرت احكام نهائية وباتة بإعدام 13 ارهابيا منهم والسجن المؤبد والمشدد لآخرين.