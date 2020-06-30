راندا البحيري بعد اعتذار أشرف زكي ليوسف الشريف: شكرا ياللي رافع راسنا

أعلنت الفنانة راندا البحيري عن سعادتها لدعم نقيب الفنانين أشرف زكي ليوسف الشريف وذلك من خلال برنامج "حضرة المواطن"، والذي اعتذر من خلاله "زكي" ليوسف الشريف عن الهجوم الذي واجهه الفترة الماضية، مؤكدا أن الشريف ممثل محترم وله مكانته.

وعلقت راندا البحيري عبر "فيسبوك" على اعتذار أشرف زكي قائله "يا ريت كلنا نسكت بقى النقيب بنفسه قال كلمته، شكلكم بقى وحش أوي، شكرا ياللي رافع راسنا دائما وإحنا اللي فخورين إننا بنمتهن المهنة دي في عهدك يا أبونا الروحي المنصف فرحانة أوي والله حاسة إن حقي جه".

وقال الشريف خلال لقائه مع رامي رضوان "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالي وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوي ولكن ذلك كان يعرضني لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، مما دفعني أن أجعل هذا الاتفاق مكتوبا فى عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم (هى فوضى)، وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار عرض عليّ فيلم، وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد: (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت في الاعتزال ولكن بكرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".