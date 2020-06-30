مستشار الرئيس: أتابع الحالة الصحية لرجاء الجداوي ونتمنى لها الشفاء

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه يتابع حالة رجاء الجداوي مثلما يتابع الكثيرين من المرضى المصريين الأحباء المتواجدين في كل المواقع.

وتابع: "مدام أميرة حسن مختار ابنة الفنانة اتصلت بيا وأنا اتباعها في مستشفى أبو خليفة في الاسماعلية ، كل ما هو تحتاجه من رعاية ودعم وأدوية يتم توفيره على أكمل وجه، قد تكون الحالة غير مستقرة ولكن نتمنى لها الشفاء زي ما نتمنى الشفاء لكل مريض مصري في كل مكان في مصر".