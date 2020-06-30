آخر من عاش في قصر البارون: كل الغرف بحري وتدخلها الشمس من جميع الجهات

حكى عم "حسب الله جاد" الشهير بـ"عم عنتر" آخر الباقين ممن عاشوا في قصر البارون امبان بعض التفاصيل عن القصر.

وقال "عم عنتر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر عبر فضائية "cbc": "النهاردة يعتبر عيد ميلادي والله" مشيرًا إلى أنه دخل القصر مع خاله الذي كان يعمل كطباخ في قصر البارون "كان طباخ وكان شيف بريمو وكان طباخ البارون ذاته وأنا كنت مقيم في 5 شارع ابن بطوط جنب القصر".

وأكد "عم عنتر" كان لونه أحمر مثل اللون الحالي لافتًا أنه كان هناك وتحدث مع من قاموا بالترميم وتحدث معهم عن القصر ومحتوياته وبعض الأماكن التي كانت موجودة فيه مشددًا على أن القصر نسخة طبق الأصل من النسخة القديمة.

وتابع"عم عنتر": "أيام لما كنت فيه هناك كانت أيام نعيم في كل حاجة في القصر وكان معظم أكلهم مشويات لحوم وطيور كله مشوي وكل اللي احنا عاشين بيه في الخضار كان موجود".

وأضاف: "ممنوع حد يتحرك من المطبخ والسلاملك محدش يروح عنده طبيعي وأي مستخدم ميقدرش يروح هناك والدخول من باب غير الباب بتاعهم".

وأكد "عم عنتر" على محبة البارون وأسرته لمصر: "مصر كانت حتة منهم وأفتكر انه عمل حاجات كتيرة في مصر الجديدة يذكر بيها ومكنش عندنا خط مترو وهو اللي عمل كل ده".

وكشف "عم عنتر" عن بعض أسرار القصر مضيفًا: "جميع الأوض فيها الشمس وكل أوضة الشمس داخلاها من أي ناحية ومعمول شغل هندسي مظبوط على أبوه وأي أوضة تعتبر بحري".