كمامة ترامب تثير الجدل.. والبيت الأبيض: "هو حر"

رد السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، الاثنين، على انتقادات عدم ارتداء الرئيس دونالد ترامب كمامة لمنع انتشار فيروس كورونا، قائلة إن ذلك قرار شخصي.

ورغم كثرة الأعداد في الولايات المتحدة، قالت ماكناني "إنه خياره أن يضع كمامة.. إنه خيار شخصي لأي فرد فيما يتعلق بوضع كمامة أم لا"، مضيفة "هو يشجع الناس على اتخاذ القرار الأفضل لسلامتهم. لكنه قال لي بالفعل إنه ليس لديه مشكلة مع الكمامات ومع فعل ما يطلبه قضاؤك المحلي".

ودعا حاكم نيويورك، أندرو كومو، الرئيس الأميركي لتوقيع أمر تنفيذي يطالب المواطنين بارتداء كمامات في الأماكن العامة وأن "يضرب المثل" بارتداء الكمامة هو نفسه، بحسب "سكاي نيوز".

وتابع: "ليكن لدى الرئيس نفس الإحساس ويفعل ذلك كأمر تنفيذي، ثم ليضرب الرئيس المثل ويضع كمامة حتى يستجيب الناس".

وقال ترامب في وقت سابق، إن ارتداء الكمامة أمر جيد، لكن ليس بالنسبة له.