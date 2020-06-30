محافظ أسيوط يطالب بعدم التهاون مع أي منشأة تخالف قرارات الحكومة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بالمحافظة، لاستعراض آخر المستجدات فى الموقف الصحي بالمحافظة والجهود المبذولة لإحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحث الاجتماع جهود تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بعودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي، في إطار عدد من المعايير والاشتراطات والتأكيد على ارتداء الكمامات فى جميع المنشآت ووسائل النقل والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، حيث شدد المحافظ على تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت مخالفة.

واستعرض المحافظ الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا وتداعياتها واستمرار أعمال التطهير والتعقيم والتفتيش على المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، فضلًا عن تشغيل 14 مستشفى مركزى وعام لاستقبال حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى مستشفيات العزل "أبوتيج النموذجي والراجحي والمدينة الجامعية".

وشهد الاجتماع التأكيد على تكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ومنع التجمعات وتطبيق غلق المحال فى التاسعة مساءا والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءا وحظر حركة المواصلات في الثانية عشرة صباحًا وحتى 4 صباحًا والتشديد على ارتداء الكمامات في جميع وسائل النقل العامة بكافة أنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.