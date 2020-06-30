وزير النقل يتابع وصول 348 مصريا لميناء نوبيع من الأردن

تابع كامل الوزير وزير النقل، وصول العبارة "أيلة" التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة، فجر اليوم، وعلى متنها 348 راكبا مصريا من المصريين العائدين من المملكة الأردنية و38 سيارة إلى ميناء نويبع البحري قادمة من ميناء العقبة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين المصري والأردني لتسهيل عودة المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

ووجه وزير النقل، باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائي لسرعة انهاء الاجراءات وتذليل كل العقبات.

ووزعت شركة الجسر العربي كمامات على الركاب على متن السفينة مع الالتزام بالقواعد والتعليمات الصحية، في أثناء الرحلة كما صعد فريق طبي متخصص على متن السفينة لإنهاء إجراءات الفحص الطبي، وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة، وتم تعقيم الأمتعة والسيارات، وأنهى ضباط الجوازات إجراءات الجوازات على متن السفينة.

كما تم تفويج الركاب من السفينة في مجموعات صغيرة لإنهاء الإجراءات الجمركية والتفتيش، حفاظا على تعليمات وزارة الصحة بقواعد التباعد الاجتماعي، مع توفير سيارة إسعاف بجوار السفينة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها وتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم، وكذلك تعقيم الارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كل العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة في أثناء التعامل مع الجمهور.