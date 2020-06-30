المنوفية توقع بروتوكول تعاون لرفع كفاءة البنية التحتية

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بروتوكول تعاون مع ممثلي كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع، للمساهمة فى تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية بقيمة 135 مليون جنيه، كدعم من البنكين للارتقاء بمستوى الخدمات.

يأتى هذا انطلاقًا وتفعيلًا للدور المجتمعي للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، باعتبارهما أحد روافد التنمية التي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد القومي.

ويتضمن البروتوكول توفير المعدات اللازمة لجمع القمامة، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ومنها 3 لوادر، و5 سيارات قلاب سعة 30 طنًا، و5 سيارات قلاب سعة 50 طنًا، وكذلك سيارة نقل ما يقرب من 500 إلى 600 ألف طن قمامة من مناطق التجميع، والتى تقع فى قلب المحافظة إلى المدفن الصحي، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وحفاظًا على البيئة.

كما تضمن البروتوكول رفع كفاءة وتطوير بعض المناطق العشوائية بمدينة سرس الليان ومنوف، وذلك من خلال النهوض بكفاءة البنية التحتية للصرف الصحي والرصف والإنارة ومياه الشرب، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.