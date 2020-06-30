أبرزها قناطر ديروط الجديدة.. محافظ أسيوط يتابع سير المشروعات التنموية

في إطار خطة الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية محافظات الصعيد، شهدت محافظة أسيوط في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو 2020 العديد من الإنجازات التي تمثلت في افتتاح مشروعات قومية وتنموية، فضلاً عن تذليل العقبات لتشغيل بعض المشروعات الخدمية المتعثرة.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن هذه الفترة شهدت العديد من المشروعات ومنها مشروع سكن مصر والإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر الجديدة أعلى الهضبة الغربية، والتي تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جرى تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي، والتي تتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) باستثمارات 3.5 مليار جنيه لإجمالي مراحل المشروع.

وشهدت المحافظة أعمال توصيل المرافق من شبكات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق ومشروع سكن مصر، والذي يتكون من (60 عمارة سكنية) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة، وتتراوح مساحة الوحدات من 106 أمتار إلى 118 مترًا.

وفى سياق متصل، تستكمل المحافظة المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة والمشروعات الخدمية والتنموية الجاري إنشائها، فضلًا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي أُنشئت وجارٍ طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكشفت المحافظة عن أبرز المشروعات الجارية ومنها، استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط الحر على النيل، والذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي)، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والذي يبلغ تكلفة المرحلة الأولي منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومتر وعرض 21 مترًا على حارتي مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عمل صناعى منها 2 كبارى رئيسية هى (كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري على السكة الحديد بطول 630 م أعلي طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية) و10 كباري سطحية و1 بربخ لمخرات السيول.

ويجري تنفيذ أعمال إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والتي تعد من أهم المشروعات التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأولاها دعمًا واهتمامًا لتخرج إلى حيز التنفيذ لتخدم زمام من الأراضي الزراعية مساحته 1.5 مليون فدان بخمس محافظات.

وتصل تكلفة المشروع إلى 50 مليون دولار مقدمة كقرض ميسر من وكالة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" التابعة للحكومة اليابانية، ويستغرق إنشاء مجموعة قناطر ديروط حوالي خمس سنوات، ليجري تشغيل مجموعة القناطر الجديدة في 2023.

وأعلن محافظ أسيوط، عن تنفيذ برامج تطوير 7 مناطق غير آمنة وغير مخططة بحي شرق وحي غرب أسيوط، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء لكل منطقة، على حدى لـ 7 مناطق وهي: زرزارة، الفواخير، غرب البلد، المصلى، نزلة عبداللاه، الوليدية، الحمراء.

وحددت المحافظة المقايسات التقديرية والأعمال التي ستنفذ لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق غير المخططة كمياه شرب نظيفة، وصرف صحي، وكهرباء، ورصف طرق، ووضع بلاط وبلدورات لعدد من الشوارع، ودهان وتشطيب واجهات عدد من المنازل، تنفيذًا لخطة الدولة للقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة.