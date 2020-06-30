غرفة الثانوية العامة بدمياط: ندعم الطلاب نفسيا.. ونحل مشكلات المراقبين

قال حامد هشام مسؤول غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة محافظة دمياط، إن الغرفة تقدم الدعم النفسي للطلاب وقت الخروج من الامتحان، وتعمل على حل المشاكل التي تواجههم فيما يتعلق بالناحية الفنيه للأسئلة.

وذكر "هشام" لـ"الوطن"، إن الغرفة تقدم أيضًا أي معونة للمراقبين إبان الامتحان، وحال وجود مشاكل تُكتب في تقرير عام و ترسل إلى الغرفة المركزية بالجمهورية لإعادة النظر والعمل على حلها.

وأضاف أن هناك مشكلات يمكننا حلها، مثل نظافة اللجان، إذ نعرض الأمر على وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم، وتابع أن دور الغرفة يتمثل في توصيل صوت الطلاب لحل مشكلاتهم.

وأكد أن الغرفة تلقت شكاوى بالزحام أمام اللجان، وتم حل المشكلة، وكذلك شكاوى بتأخر تسلم ورق الامتحانات وحُلت أيضًا.