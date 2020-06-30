فيديو.. "القابضة للمياه" تكشف طرق تقديم قراءة العداد أون لاين

قال إبراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب، إنّ العاملين في الشركة القابضة عادوا للعمل بكامل الطاقة بعد إجراءات التخفيف التي كانت تتبعها الشركة الفترة الماضية ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الشركة بدأت العمل بكامل طاقتها بمراكز خدمة العملاء، وبدأت الشركة استقبال المواطنين مع الحرص على الإجراءات الاحترازية الكاملة.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "ten"، أنّه منذ بداية أزمة فيروس كورونا والشركة تتخذ الإجراءات الاحترازية في المحطات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أنّ الشركة لديها تطبيق 125، موجود ومتاح منذ نحو عامين، وجرى إضافة خدمة الدفع الإلكتروني مؤخرا لهذا التطبيق.

وأوضح حسن أنّ التطبيق جرى إضافته لـ10 محافظات في 10 شركات، وأصبح متاحا بالقاهرة والإسكندرية والجيزة ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، بهدف التواصل مع العملاء وإتاحة تسديد الفواتير من خلال الدفع الإلكتروني، عن طريق إدخال رقم الدفع الإلكتروني الموجود على الفاتورة، ومن خلال هذا الرقم يظهر رقم الفاتورة والدفع.

وشرح حسن أنّه جرى عمل تطبيق آخر اسمه "قراءتي"، وهذا التطبيق بسيط للغاية، إذ يصوّر المواطن العداد ويدخل الرقم المتواجد بالعداد على التطبيق، وتستقبل الشركة القراءة وتدخل مباشرة على الفاتورة الخاصة به، وإذا رغب في تسديد الفاتورة مباشرة يسددها عن طريق التطبيق.

وأوضح حسن أنّ التطبيق الخاص بـ"قراءتي" به شكاوى خاصة بأعطال العداد المتعلقة بالقراءة، شارحا أنّ هناك شرائح مقسمة لمستهلكي المياه، وهناك تعريفة منشورة على الموقع الرسمي للشركة القابضة ومعتمدة من رئيس الوزراء.