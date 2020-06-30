هل يجوز دفع الزكاة لدعم المستشفيات المجانية؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، كان نصه: "هل يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنّها تعالج المرضى الفقراء؟".

وجاء جواب دار الإفتاء كالآتي: "يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات التي تعالج المرضى الفقراء على ما ذهب إليه بعض العلماء مِن أنّ مصرف (سبيل الله) الذي جاء في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾".

وأضافت الإفتاء: "يشمل كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، عند الحاجة إلى ذلك لأن الأصل في الزكاة تمليكها للمحتاج، والله سبحانه وتعالى أعلم".