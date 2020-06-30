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فيديو.. عودة عروض "كايرو شو" المسرحية في عيد الأضحى

كتب:

حاتم سعيد حسن
01:21 م | الثلاثاء 30 يونيو 2020
كايرو شو

كايرو شو

أعلن المنتج والمخرج مجدي الهواري، عودة عروض كايرو شو المسرحية، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وخلال استضافته ببرنامج "et بالعربي"، أكد "الهواري"، أن عودة العروض المسرحية بشكل رسمي، ستكون في موسم عيد الأضحى المبارك المقبل.

وأضاف "الهواري"، أنهم يستعدون لتقديم كل العروض المسرحية التي كانت بصدد أن يتم إنتاجها قبل أزمة كورونا.

وأكد "الهواري"، أنه سيتم عودة عروض "الملك لير، علاء الدين، حزلقوم"، كما سيتم تقديم عروض مسرحية جديدة.

وأوضح "الهواري"، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية، حفاظا على سلامة الجمهور والفنانون، مضيفا أنه يهدف هو وكل الفنانين معه، بأن تعود العروض المسرحية والصناعة مرة أخرى.

يذكر أن الفنان أحمد عز، عاد لاستكمال بروفات مسرحيته "علاء الدين"، من إخراج مجدى الهوارى، استعدادًا للعودة لعرضها على خشبة المسرح، بعد توقفها عدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.