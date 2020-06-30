فيديو.. عودة عروض "كايرو شو" المسرحية في عيد الأضحى
كتب:
حاتم سعيد حسن
01:21 م | الثلاثاء 30 يونيو 2020
أعلن المنتج والمخرج مجدي الهواري، عودة عروض كايرو شو المسرحية، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
وخلال استضافته ببرنامج "et بالعربي"، أكد "الهواري"، أن عودة العروض المسرحية بشكل رسمي، ستكون في موسم عيد الأضحى المبارك المقبل.
وأضاف "الهواري"، أنهم يستعدون لتقديم كل العروض المسرحية التي كانت بصدد أن يتم إنتاجها قبل أزمة كورونا.
وأكد "الهواري"، أنه سيتم عودة عروض "الملك لير، علاء الدين، حزلقوم"، كما سيتم تقديم عروض مسرحية جديدة.
وأوضح "الهواري"، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية، حفاظا على سلامة الجمهور والفنانون، مضيفا أنه يهدف هو وكل الفنانين معه، بأن تعود العروض المسرحية والصناعة مرة أخرى.
بعد توقف دام لمدة أربعة أشهر بسبب أزمة الكورونا، تعود العروض المسرحية قريباً و بشكل رسمي في العيد الكبير مع الالتزام بإجراءات الوقاية و سلامة الجمهور.— ET بالعربي (@ETbilArabi) June 29, 2020
المزيد من التفاصيل في لقائنا مع مجدي الهواري https://t.co/iqxWCHD9J8@cairo_show pic.twitter.com/LiYhN9r9P8
يذكر أن الفنان أحمد عز، عاد لاستكمال بروفات مسرحيته "علاء الدين"، من إخراج مجدى الهوارى، استعدادًا للعودة لعرضها على خشبة المسرح، بعد توقفها عدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.