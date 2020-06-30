10 قرارات حكومية تطبق من الغد.. بينها "صرف العلاوات الخمس"

ساعات قليلة ويبدأ تنفيذ عدة قرارات مهمة في مختلف القطاعات والمجالات، بالتزامن مع بداية شهر يوليو المقبل، بعضها في إطار إجراءات الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من العلاوات الخمس

أحدث تلك القرارات، إعلان وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة صرف المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارا من صباح الأربعاء الموافق الأول من يوليو.

ويتم كذلك صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارا من أول يوليو 2020، في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

إعادة حركة الطيران

أعلنت الحكومة أنّه في إطار خطة الدولة للتعايش مع كورونا، تقرر عودة حركة الطيران للعمل مرة أخرى بدءًا من أول يوليو المقبل، وأوضحت الشركة الوطنية "مصر للطيران" بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وأكدت الشركة تشغيل رحلاتها إلى 17 نقطة في قارة أوروبا و4 نقاط بقارة أفريقيا، و4 نقاط في الخليج والشرق الأوسط، و3 نقاط في أمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين.

استقبال السياح

وأعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنّ مصر مستعدة لاستقبال السائحين بشواطئها الرملية الخلابة ومياهها الزرقاء الصافية وشمسها الدافئة بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح ابتداء من يوليو.

وتابع أنّه سيتم فتح منتجعات البحر الأحمر في الغردقة، وشرم الشيخ، إضافة إلى مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط.

عودة عمل النيابة الإدارية وجميع فروعها

وقرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عودة العمل بالإدارات وفروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات بكامل طاقتها، مع تأكيد اتخاذ التدابير الاحترازية بـ"التعقيم اليومي للمقرات، ارتداء الكمامات طوال الوقت وحظر التواجد بدونها، منع التكدس، تحقيق التباعد بين الأفراد".

وأكد المستشار عصام المنشاوي، اعتبار المصاب بفيروس كورونا، في إجازة مرضية، شرط تقديم التقرير الطبي بالإصابة والشفاء، وبالنسبة للمخالط المصاب بالفيروس، عليه التقدم بما يفيد بإصابة من يخالطه، وإلا يعد متغيبا عن العمل.

الأقصر تفتح المزارات الأثرية

وأعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، استعداد المحافظة لموسم سياحي جديد بعد توقف السياحة منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أنّ الموسم السياحي في الأقصر هو الشتاء، في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقال المحافظ: "أبلغنا وزير الآثار والسياحة بفتح جميع المزارات الأثرية بدءًا من أول يوليو المقبل، وقررنا تخفيض ثمن تذكرة الدخول 50% للزائر الأجنبي حتى 31 أكتوبر المقبل".

المالية تبدأ العمل بالعقود النموذجية الملزمة

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّه سيتمّ اعتبارًا من أول يوليو 2020، بدء العمل بالحزمتين الأولى والثانية من أنماط العقود النموذجية الملزمة للجهات الإدارية التي أعدتها وزارة المالية ووافق عليها مجلس الوزراء على ضوء أحكام قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة، والشفافية، ويُضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التي تُبرمها الحكومة.

امتحانات السنوات النهائية للجامعات

كما قرر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق أعمال امتحانات السنوات النهائية بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.

قرارات خاصة لجامعة الأزهر

وقرر مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، عودة العاملين بجامعة الأزهر وانتظامهم في جهات الجامعة بالقاهرة والأقاليم أول يوليو، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي السلامة العامة، والتنسيق بين عمداء الكليات المتجاورة في مواعيد بدء وانتهاء الامتحانات شريطة أن تكون هناك متخللات زمنية منعًا لتكدس وتزاحم الطلاب.

تطبيق زيادة شرائح الكهرباء الجديدة

يطبق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقًا لخطة رفع الدعم تدريجيًا حتى يوليو 2025، إذ نشر أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2020/2021 للاستخدامات المنزلية، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.

15 خدمة إلكترونية جديدة

أطلقت وزارة الكهرباء منصة إلكترونية جديدة تحت مسمى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تقدم الخدمات المتعلقة بالكهرباء أونلاين للمواطنين، ووفقًا للموقع فإنّه متاحا 17 خدمة، ومن المتوقع أن ينطلق رسميًا وأن تكون الخدمات مُفعلة أول يوليو.

وجرى تفعيل خدمتين على المنصة حتى الآن، وهما تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة، وتقديم طلب تركيب عداد كودي خدمة العملاء والدعم الفني.

بينما سيتم تفعيل عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بداية من أول يوليو المقبل، عدة خدمات وهي: "الحصول على شهادة بيانات تعاقد – مصالحة، والحصول على شهادة بيانات استهلاك، وتسجيل قراءة عداد الكهرباء، ودفع فواتير استهلاك الكهرباء، والحصول على شهادة بيانات تعاقد مصالحة، وتقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف، وتقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد، وتغير اسم صاحب العداد، وتقديم طلب فحص العداد، وتقديم طلب رفع العداد، وتقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر، وتقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية، وتقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية، وتقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت، وتقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية".