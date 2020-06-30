بـ30 مليون جنيه.. وضع حجر الأساس لمجمع النيابة الإدارية بقنا

وضع المستشار أحمد أبو دقه مدير التفتيش القضائي، وعضو المجلس الأعلي للنيابة الإدارية، اليوم، حجر الأساس لإنشاء مجمع النيابة الإدارية بتكلفة 30 مليون جنيه.

وقال"أبو دقة" أن المبنى سيتم إنشائه خلال 3 سنوات، وسيشمل مقر المكتب الفنى لنيابات قنا والبحر الأحمر، وفرع الدعوة التأدبية بقنا، ونيابة قنا أول، ومقر نيابة قنا ثان، ومقر نيابة قنا ثالث.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص صالة كبار الزوار للاجتماعات بينما سيشمل الدور الأخير استراحات لأعضاء النيابة المغتربين، بجانب إنشاء جراج للسيارات، موضحًا أن المبنى سيتم إنشائه على مساحة تبلغ 960 مترًا بجوار محكمة الأسرة بمنطقة الكنوز ، أمام جامعة جنوب الوادس.