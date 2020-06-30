الآثار: 900 شخص أقصى عدد لزوار قصر البارون يوميا بسبب كورونا

استقبل قصر البارون امبان زائريه اليوم الثلاثاء، وذلك بعد افتتاحة رسميا للجمهور، عقب الانتهاء من أول مشروع متكامل، لإنقاذ وترميم قصر البارون، وإعادة تأهيله، ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

وقرر خالد العناني وزير السياحة والآثار، مد مواعيد فتح زيارة القصر، لتكون من الساعة التاسعة صباحا، حتى السادسة مساء بدلا من الرابعة.

وأكد وزير السياحة والآثار، انه في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة السياحة والآثار، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين، سيتم بيع 900 تذكرة فقط يوميًا، كحد أقصى، حتى منتصف يوليو المقبل، بواقع 100 زائر كل ساعة.

على أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة إلى 700 تذكرة يوميا، كحد أقصى، بواقع 100 زائر كل ساعة.

وأوضح أن الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر، هو 10 زائرين، وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو 15 شخص في الوقت ذاته كحد أقصى.

وتستغرق الزيارة داخل مبنى القصر، بحد أقصى 45 دقيقة.