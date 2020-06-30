توزيع 12 ألف ملصق على سيارات الأجرة للتوعية ضد كورونا بالشرقية

قام أعضاء فريق مبادرة "إرادة شعب الشرقية" بمحافظة الشرقية، بتوزيع 12 ألف ملصق على سيارات الأجرة، لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وقام أعضاء الفريق، بتوزيع الملصقات الخاصة بالتوعية ضد فيروس كورونا على المواطنين، ووضعها على السيارات الأجرة بالمواقف العمومية، فضلًا عن التواجد بنطاق المدارس التى توجد بها لجان الثانوية العامة لتوعية الأهالي بأهمية ارتداء الكمامة الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم بالأماكن المزدحمة بالشوارع وبالمصالح الحكومية.

كما قام بعض أعضاء المبادرة بعمل زيارات توعوية للمواطنين فى مراكز ومدن بلبيس ومنيا القمح وههيا وابو كبير وفاقوس والقنايات وديرب نجم وابو حماد، وذلك بمشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والمجلس القومى للمرأة ورجال الأزهر والمتطوعين والمهتمين بالعمل العام والميداني من شباب المحافظة.