وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة السورية سياسي فقط

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، إن إيران لا زالت تشكّل خطرا كبيرا على مستقبل سوريا وهويتها، مشددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال مشاركته اليوم، في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "لإيران مشروع إقليمي خطير للهيمنة باستخدام المليشيات الطائفية واستثارة الحروب الأهلية، المليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنع الدمار والخراب ويطيل أمد الأزمات، وأن المملكة العربية السعودية ومن هذا المنبر تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة".

كما أشار إلى أن عملية إعادة الإعمار في سوريا تتوقّف على البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تقودها الأمم المتّحدة، وأن إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم تتطلب توفّر الشروط اللازمة لعودتهم وفق المعايير الدولية التي تقرّها المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.