غلق 5 مقاهي مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تكثيف الحملات التفتيشية والمرور الميداني على المقاهي والكافتيريات، للتأكد من الالتزام بنسبة تشغيل 25 %، والتباعد بين المناضد، ومنع تقديم الشيشة والألعاب، والالتزام بتوقيتات الحظر حتى الساعة العاشرة مساءًا لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أنه تم ضبط 3 مقاه مخالفة، منها واحدة بمدينة بلبيس والاثنين الأخرين بقرية تابعة لها هي "العدلية".

كما قامت رئاسة مركز ومدينه الحسينيه بضبط مقهى تابع للوحدة المحليه بشهداء بحر البقر 2، وتم مصادرة الشيش لمخالفتها الإجراءات الاحترازية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء كما تم غلقها وتشميعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة.

وأضاف: تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير من ضبط كافيه مخالف لموعد الغلق لمزاولته النشاط بعد العاشرة مساءً، وتم غلقه والتنبيه على أصحابه بالالتزام بمواعيد الحظر لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.