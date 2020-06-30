محافظ أسيوط : وضع تصور لتطوير المنطقة المحيطة بحرم الجامعة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وضع تصور حديث لتطوير المنطقة المحيطة بحرم جامعة أسيوط، تمهيدًا لتنفيذها في أقرب وقت.

ولفت إلى أن التطوير يشمل شارع كورنيش ترعة الإبراهيمية، وكذلك الشارع المقابل للحرم الجامعي، والممتد على طول مباني المدن الجامعية والمدينة الطبية، حيث يتضمن إعادة رصف وتنظيم لتلك الشوارع الرئيسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة أسيوط عن شهر يونيه 2020، وذلك برئاسة الدكتور طارق الجمال ورئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وعمداء الكليات.

وأشار المحافظ إلى أن حرصه على تطوير تلك المنطقة يأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية الجامعة، وما تتضمنه من مجتمع حاشد يضم أكثر من 84 ألف طالب، إلى جانب أكثر من 35 ألفًا ما بين عضو هيئة تدريس وموظف، كما تمثل مركزًا لتردد كثير من الجنسيات العربية الوافدة للدراسة بالجامعة

ومن جانبه أشاد الدكتور طارق الجمال بالتنسيق القائم بين إدارة الجامعة والجهاز التنفيذي بالمحافظة في كثير من المجالات، سواء على صعيد التعاون في مجالات الرعاية الصحية أو الخدمات المجتمعية المقدمة للمواطنين، وهو ما انعكس في تذليل العقبات والتعاون في حل المشكلات الطارئة، وكذلك التعاون في تنظيم المنطقة المحيطة بمعهد جنوب مصر للأورام بالتعاون مع حي غرب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجلسة تضمنت استجابة المحافظ لعدد من المشكلات التي طرحها العمداء، والتي تضمنت إنشاء مطبات صناعية أمام المستشفى البيطري التعليمي.