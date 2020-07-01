شركات السياحة: مصر سوق رئيسية لدول الخليج

قال دينا بكري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرار الحكومة بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والأندية الرياضية في مصر مع عودة الحياة تدريجيا وكذلك استمرار حركة المواصلات حتى الساعة 12 ليلا مع الالتزام بالقواعد والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعودة السياحة إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سيكون لها دور كبير في عودة السياحة بشكل عام والعربية بشكل خاص.

وأشارت دينا بكري، في تصريحات لها بالأمس، إلى أن السائح العربي يعشق الاستمتاع بجو وطبيعة الحياة في مصر وسط المصريين وعلى ضفاف نهر النيل والأحياء التاريخية ولا بد من العمل على استهداف السائح الخليجي والعربي بشكل عام من خلال إعداد برامج وعروض سياحية تجذب الأشقاء العرب لزيارة مصر والاستمتاع بجوها ومعالمها الجميلة.

وأوضحت دينا بكري أن مصر تُعد سوقا رئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث استقبلت 1.84 مليون زائر في 2019 وكان مؤهلا هذا العدد للتزايد بشكل كبير بحلول 2020 ولكن فيروس كورونا تسبب في وقف الحركة السياحية حول العالم كله ومع العودة تدريجيا حاليا يمكن من خلال عروض وحملات تسويقية جيدة في السوق العربية وتوفير احتياجات السائح العربي من وحدات فندقية وبرامج ترفيهية وتقديم تسهيلات لسياحة اليخوت التي يفضلها السائح العربي أن تكون السياحة العربية الحصان الرابح في 2020.

وأكدت دينا بكري أن السائح العربي يفضل السهرات والحفلات خاصة على نيل القاهرة وشرم الشيخ والغردقة بما تشمله من شواطئ جذابة فلا بد من توفير برامج تشمل أكثر من وجهة وتعتمد بشكل كبير على الجانب الترفيهى وعودة افتتاح المطاعم والكافيهات سيكون لها دور كبير في جذب السائح العربي.

ونوهت دينا بكري بأن السائح العربي يتميز بأن معدل انفاقه مرتفع كما ان عدد الليالي السياحة له اكبر وكل التوقعات كانت تشيرالى ارتفاع ملحوظ في السياحة العربية الوافدة لمصر خاصة من السعودية ومنها تقرير صادر عن معرض سوق السفر العربي توقع خلال 2020أن يشهد حجم الإنفاق في مصر ارتفاعا من قبل السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي ليصل إلى 2.36 مليار دولار، بزيادة 11% عن 2019 ولكن كورونا أثرت سلبا ومن الممكن تدارك هذه المشكلة بالعمل على جذب السياحة العربية للسوق المصري بخطط وبرامج تسويقية غير تقليدية تتناسب والظروف الحالية.

وأكدت أنه مع عودة حركة الطيران بشكل منتظم بداية يوليو ووجود حملات دعائية وتسويقية وخطط وبرامج سياحية جديدة وبداية انحسار جائحة كورونا ستكون مصر هي القبلة الأولى للسائح العربي.