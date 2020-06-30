نقيب الفلاحين: تضاعف أسعار الطماطم في سبتمبر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنّ سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه، ويتضاعف السعر أواخر أغسطس المقبل وأول سبتمبر، إذ يتراوح سعر الكيلو بين 3 لـ7 جنيهات، وذلك بسبب فاصل العروات ومدى تأثير التغيرات المناخية المحتملة.

وأضاف: "نزرع في مصر نحو 400 ألف فدان طماطم في 3 عروات أساسية: الصيفية والشتوية والعروة المحيرة، وينتهي أغلب محاصيل العروة الحالية أواخر سبتمبر، لتبدأ زراعة العروة الأساسية التاليى، ونظرا لتداخل العروات فالطماطم تكون موجودة طوال أيام العام، إلا أنّ قلة المعروض منها بين العروات الأساسية يؤدي لارتفاع الأسعار نسبيا.

وأوضح عبدالرحمن أنّ ارتفاع أسعار تقاوي الطماطم وتدني أسعارها في بعض العروات، يدفع المزارعين لتقليل مساحات زراعتها في العروة التي تليها، مع سرعة تقليع الطماطم في أيام تدني أسعارها لعدم الجدوى الاقتصادية، ما يزيد زمن قلة المعروض، كما أنّ الطماطم من الخضراوات شديدة الحساسية للتغيرات المناخية، وكثيرة الإصابة بالأمراض التي تقلل الإنتاج، ما قد يؤدي لعدم استقرار أسعار الطماطم، حتى سماها الناس بالمجنونة لكثرة وسرعة تقلب أسعارها.

وأشار عبدالرحمن إلى أنّه ورغم المعرفة المسبقة لمواعيد قلة المعروض من الطماطم وارتفاع أسعارها، إلا أنّ عدم وجود خطط زراعيه لتفادي العجز، يجعل هذا الأمر يتكرر سنويا بنفس التوقيتات.