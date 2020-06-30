القصير: القطاع الزراعي أثبت صلابته في أزمة كورونا

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إنّ الـ6 سنوات الماضية شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في مجال القطاع الزراعي.

وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية في الفقرة الإخبارية على فضائية Dmc، أنّ القطاع الزراعي يساهم في الناتج القومي المحلي بنحو 15%، وأنّ معظم العاملين بالقطاع موجودين في الريف والقرى، وهم من الفئات المطلوبة أن نعطيها تنمية ويتم الرفع بمستواها، لافتا إلى أنّ قطاع الزراعة شمل تنمية للرقعة الزراعية مثل مشروع المليون ونصف فدان.

وأوضح أنّه في ظل الظروف التي واجهت مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا، أثبت القطاع الزراعي أنّه من القطاعات الصلبة القادرة على مواجهة التحديات.