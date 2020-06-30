محافظ أسيوط يسلم 77 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، 77 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة لواضعي اليد على تلك الأراضي.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم تسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاة للشروط على دفعات متتالية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومحمد طه مسؤول منظومة التقنين بالمحافظة، وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

وقال محافظ أسيوط، إن اجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 403 عقود، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

وشدد المحافظ خلال اللقاء، على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين، وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين، في إطار الدفع بجهود الحكومة في هذا الشأن، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.