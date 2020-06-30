عاجل.. وفاة جديدة لطبيب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في المنوفية

نعت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية منذ قليل، في بيان لها، وفاة الدكتور محمد أحمد حسب النبي وكيل مستشفى حميات منوف، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقال المديرية في بيانها، "بمزيد من الاسي والحزن تتوجة مديرية الشئون الصحية بخالص التعازي في وفاه الدكتور محمد أحمد حسب النبي وكيل مستشفي حميات منوف الذي كان نموذجا للانسانية والاخلاص في العمل داعيا الله ان يتغمده برحمته الواسعة ويدخلة فسيح جناتة" .

من جانبها نعت نقابة أطباء المنوفية وكيل حميات منوف في بيان لها، "شهيداً جديدا هو الدكتور محمد أحمد حسب النبي وكيل مستشفى حميات منوف والذي توفي متأثراً بفيروس كورونا سائلين المولى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان" .