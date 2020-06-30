"اعرف بلدك".. جولة سياحية داخل "الكشك" قصر المانسترلي

على الرغم من أن السلطات المصرية أعلنت رفع حالة الحظر، يوم السبت الماضي 27 يونيو، إلا أن الكثيرين فضلوا العزل المنزلي حتى انتهاء جائحة كورونا، لذا تحاول العديد من الوزارات منها السياحة، على توفير زيارة الأماكن السياحية وأنت في منزلك.

جولة افتراضية في قصر المانسترلى

وأتاحت وزارة السياحة المصرية، بالتعاون مع وزارة الآثار إمكانية زيارة قصر المانسترلي في جولة افتراضية مجانية داخل، والتي يمكن البدء بها من خلال الدخول هنــــــــــــا.

قصر المانسترلي

ووفقًا لوزارة السياحة فقد أنشأ هذا القصر والذي كان يطلق عليه "الكشك"، حسن فؤاد باشا المانسترلي كتخدا مصر في عهد عباس طوسون بن محمد علي باشا.

ويتكون القصر من صالة مستطيلة مغطاة إضافة إلى جناح الجهة الغربية الذي يضم قاعة للمعيشة وحجرتين للنوم ودورة مياه وحجرة أخرى بالجهة الشرقية .

كما توجد شرفة من الخشب تحيط به من الجهة الغربية والجنوبية تطل على النيل من خلال بوائك ثلاثية مصنوعة من الخشب زخرفت أسقفها بزخارف هندسية ونباتية ويتوج واجهات الكشك رفرف من الخشب على هيئة الكورنيش المصري مزخرف بزخارف ملونة منفذة على الخشب .

ويذكر على باشا مبارك في الخطط التوفيقية أن حسن فؤاد باشا المانسترلى شيد فى الطرف القبلى بجزيرة الروضة سرايا وكشك على أطلال قصر السلطان نجم الدين الذي يرجع إلى العصر الأيوبي، والذي كان ضمن مباني قلعة الروضة التي شيدها الملك الصالح نجم الدين فى سنة 638هـ، بالإضافة لقيام المانسترلي باشا بعمل جامع صغير بدلاً من جامع المقياس الذي شيد في العصر الفاطمي وتوجد لوحة بالجامع تضم تاريخ وفاة حسن فؤاد باشا المانسترلي في 6 ربيع الأول 1276 هـ والذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب وزير الداخلية.