وفاء الكيلاني تحيي الذكرى العاشرة لوفاة والدها: السنين بتمر بسرعة

أحيت الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر حسابها على "تويتر"، الذكرى العاشرة لوفاة والدها طالبة من الجمهور الدعاء له.

وكتبت وفاء "النهارده الذكرى السنوية العاشرة ‏لوالدي الله يرحمه ويغفر له ويؤنس وحدته ويجعل مثواه الجنة، أسألكم الدعاء له بالرحمة، السنين بتمر بسرعة ..وكل شيء في الدنيا ممكن يتعوض إلا الأهل فاشبعوا منهم وارضوهم، ربنا يخليلكم أهاليكم وأحبائكم ‏ويرحم أمواتكم جميعا".

وتفاعل معها نجوم الفن والإعلام فقد قال الإعلامي نيشان "الله يرحمه وفاء كان رجلا طيبا، مثقفا ونبيلا".

وقال الملحن وليد سعد: ربنا يرحمه ويغفر له ويرحم أبويا وأمي وأمواتنا جميعا.

والفنانة ماجي بو غصن قالت: "الرحمة على روحه ومثواه الجنة".