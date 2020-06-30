سالي خليل تطرح أغنية وطنية احتفالا بذكرى 30 يونيو

تستعد المطربة سالي خليل لطرح أحدث أغانيها الوطنية تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وهي أغنية "لو لأه" من كلمات إسلام عماد الدين وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وكشفت سالي خليل عن تفاصيل الأغنية بأن الملحن محمد عاطف الحلو عرض عليها لحنا موسيقيا منذ فترة، وعند سماعها للحن وجدت أنه من الممكن أن يكون لأغنية وطنية أكثر.

وأضافت: "طلبت منه أن نقدم أغنية وطنية وبعدها تواصلنا مع الشاعر إسلام عماد الدين وطلبنا منه أن يصنع من هذا اللحن كلاما وطنيا".

واختتمت سالي حديثها: "الأغنية جرى تنفيذها منذ عام، لكن لم أجد الوقت المناسب لطرحها، وقررت أن تتزامن مع فترة احتفالات ذكرى 30 يونيو، ومن المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن آخر أعمال سالي خليل كانت أغنية "الفراق" و"الحب ولع في الدرة" و"طفيها".