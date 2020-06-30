عدلي منصور عن ثورة 30 يونيو: كنت في موقف ترقب وحيرة وخوف

تحدث المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، عن ثورة 30 يونيو، فذكر أنه عندما أحضرت حركة تمرد التوكيلات التي تُطالب بعزل محمد مرسي الرئيس الإخواني كانت المحكمة الدستورية التي كان يرأسها وقتها في حيرة من أمرها، كون الأحداث التي كانت تجري على أرض الواقع لا تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية، "مكنش ينفع نرفض مطالب الشعب، منعرفش ده هيكون أثره إيه على الناس والشعب المصري، كان أمر محير جدا".

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر"، أنه توالت الأحداث بعد ذلك وزادت الحشود المطالبة بإقالة مرسي، مؤكدًا أنه في يوم 1 يوليو، اليوم التالي للثورة، ذهب لمباشرة عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وذهب لمكتبه وكان في منتهى الحيرة والخوف أن يحدث ما لا يحمد عقباه، فهناك حشود كثيرة في الشوارع، وهناك أيضًا تجمعات للإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وتابع: "الناس كانت مترقبة وحطها عينها على المحكمة الدستورية والقوات المسلحة، يا ترى هيسيبوا البلد بالطريقة دي ولا هيتدخلوا؟، حتى انحاز الجيش المصري لجموع المصريين من أجل إزاحة العبء الثقيل على صدورنا، والحمد لله كلل مجهود الجيش بالنجاح".