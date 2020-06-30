عدلي منصور: لولا نجاح 30 يونيو لانجرفت مصر إلى الهاوية

قال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت الأسبق، إنه عندما وافق على رئاسة مصر بشكلٍ مؤقت في أعقاب ثورة 30 يونيو، كان كل تفكير القيادة وقتها في مصر وليس في أشخاص، خوفًا من أن تنجرف الدولة في هذا الظرف التاريخي إلى الهاوية، "مش عاوز أقولك كان ممكن يحصل إيه لو ربنا مكنش معانا ونجح الجموع دي في إزاحة الإخوان المسلمين وكل الجماعات المتطرفة اللي كانت منحازة لها، كان ممكن نروح لا قدر لله إلى حراك أهلي".

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر"، أن الله كان مع المصريين في هذا الظرف الصعب، وكذلك القوات المسلحة المصرية، فدائمًا ما نلجأ للجيش في الملمات، فوقف الجيش المصري موقف مشرف مع الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وعن مرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو، قال رئيس الجمهورية المؤقت سابقًا: "الزمن دورته تدور بسرعة، سواء مر 7 سنوات أو أكثر، الحمد لله شايفين البلد ازاي دلوقتي، الزمن أضاف لينا مكنش بالخصم، لا ده كان بالإضافة، ربنا كان معانا، ربنا بيجيب رجال الأقدار في الأوقات التي تحتاج البلد ليهم".