النائب العام يخاطب وزير الداخلية لسرعة تنفيذ أحكام مخالفات البناء

خاطب المستشار حماده الصاوي النائب العام وزير الداخلية لإصدار تكليفاته بسرعة تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في قضايا مخالفات قانون البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وعقد أعضاء غرفة العمليات بالمكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار رئيس المكتب، اجتماعًا مع عدد من قيادات وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لتعزيز التعاون في التصدي لتلك الجرائم، وتذليل العقبات الإجرائية فيها.

وأعدَّت الغرفة المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام دليلًا إرشاديًّا عمليًّا لسائر أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية في تحقيق تلك الجرائم، وتلافي العيوب الإجرائية المرصودة بها، وتكليف رؤساء النيابات الجزئية ومديريها بالتنبيه على الجهات الإدارية المختصة باستيفاء البيانات الجوهرية المطلوبة بمحاضر تلك المخالفات وتلافي العيوب المشار إليها، والتحقيق في كافة وقائع إخلال موظفي تلك الجهات بأيٍّ من مهام وظائفهم، وما يشكله ذلك من جرائم العدوان على المال العام، نتيجة لما رصدته غرفة عمليات النيابة العامة للتحقيق في تلك القضايا من تلك الإشكاليات المرصودة، وتعزيزًا لدور النيابة العامة في التصدي لتلك الجرائم والقضاء على ظاهرتها.

يذكر أن النائب العام عقد اجتماعا مع غرفة عمليات النيابة المختصة بمتابعة تحقيقات جرائم مخالفات قانون البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، واستعرض فيه أبرز إشكاليات تحقيقات تلك القضايا.