وزيرة التخطيط تشيد بمكاسب المرأة بعد ثورة 30 يونيو: 25% من البرلمان

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك ملفات كانت حكرًا على الرجال مثل التخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة.

وقالت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن المرأة المصرية لها كفاءة كبيرة وتحتاج للدعم والمساندة السياسية وهو ما حدث بعد ثورة 30 يونيو.

وتحدثت السعيد عن نسبة المرأة في البرلمان، معتبرة أنها نسبة كبيرة جدًا وأن كلهن نائبات فاعلات ومشرفات في البرلمان، مشيرة إلى أن المجلس المقبل 25% منه سيكون للسيدات وكذلك المحليات، مشيدة بالمكاسب التي حققتها المرأة بعد ثورة 30 يونيو.