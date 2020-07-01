هالة السعيد: وعي الشعب المصري ومساندة القوات المسلحة سر نجاح 30 يونيو

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المرأة لها أهداف في استراتيجية مصر 2030 وأن من ضمن أهداف الاستراتيجية زيادة نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية.

وقالت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن سر ثورة 30 يونيو هو تكاتف الدولة المصرية حينما وجدوا من يحاول اغتصاب الحقوق والحريات والهوية المصرية، مشددة على وعي الشعب المصري لهذه المؤامرات ومساندة القوات المسلحة لتلبية نداء الشعب المصري، معتبرة أن وعي الشعب ومساندة القوات المسلحة تمثل سر نجاح 30 يونيو.

وأوضحت السعيد أن مصر كانت تعاني من معدل نمو متراجع في الفترة من 2011 لـ2013 ووصلت نسبة البطالة لـ13.5% وكان الاحتياطي لا يكفي 3 شهور من الواردات، مشيدة بوضع الاقتصاد المصري حاليًا وأنه اقتصاد قوي خضع لإصلاحات اقتصادية، مشددة على أن هناك قيادة سياسية تضع خطة للدولة ولبناء مصر بإصلاح وليس بوضع المسكنات.

ووصفت السعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي بأنه قوي وظهرت نتائجه في أزمة فيروس كورونا وأن الدولة لديها حيز ومساحة مالية تساند بها الشركات للحفاظ على العمالة: "الكلام ده مكنتش هقدر أعمله لو كنا في وضع زي ما كنا في "2013 و2012".

وشددت السعيد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي منح مصر فرصة أكبر للصمود امام أزمة فيروس كورونا المستجد ومواجهته، مشيدة بإنشاء المشروعات القومية في مجال الإسكان وإنشاء 12 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وكذلك فائض إنتاج الكهرباء وشبكة الطرق القومية والتي تعتبر محور وشريان التنمية في مصر.

كما أشادت السعيد ببرامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وبرنامج التأمين الصحي الشامل وإعادة توزيع الإنفاق بشكل أفضل على المجالات الأهم، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وبناء الإنسان.

وتحدثت السعيد عن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وأنها تهدف لتدريب وتمكين الشباب وتوليهم مناصب نواب ومساعدي الوزراء في مصر.