تطييب جسد القديسين بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ

أقام الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء ورئيس دير القديس موسى النبي العامر بسيناء، رفع بخور العشية، و تطييب رفات القديسين وعلى رأسهم الأنبا موسى الأسود " راهب قبطي مصري عاش واستشهد بين القرنين الرابع والخامس الميلادي ولقب بالأسود حيث تعود أصوله لبلاد النوبة جنوب مصر" ، بكاتدرائية السمائيين في مدينة شرم الشيخ، وذلك وسط إجراءات احترازية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 "

كما تم خلال حفل العشية، تطييب جميع رفات القدسين، الذين كانت أعيادهم في فترة توقف الصلوات، خلال فترة غلق الكنائس ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد الأنبا أبوللو، انه يتم تعقيم وتطهير الكنائس أكثر من مرة يوميًا، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامات، وتعقيم المترددين على الكنائس قبل وبعد دخولها.