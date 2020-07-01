اعتقال أول شخص في هونج كونج بعد إقرار قانون الأمن القومي في الصين

اعتقلت السلطات في هونج كونج، أول شخص في بعد إقرار قانون الأمن القومي من قبل الصين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في وقت سابق، إنّ بلاده ستواصل دعم شعب هونج كونج ضد اعتداءات الصين على الحريات، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت الصين أعلنت أمس الثلاثاء، أنّها ستتخذ إجراءات ضرورية مضادة لحماية مصالحها الوطنية بحزم؛ ردا على قرار الولايات المتحدة إنهاء المعاملة الخاصة لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في تصريح خلال مؤتمر صحفي يومي بمقر الوزارة، إنّ ما يسمى بالعقوبات الأمريكية (المتعلقة بقانون تشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج) لا يمكن أن تعرقل عزم الصين على تحسين النظام القانوني للمنطقة الإدارية الخاصة وتعزيز الأمن القومي هناك.

وأضاف جيان، أنّ ما وصفه بـ"الترويع" من جانب الولايات المتحدة لن يجدي نفعا مع الصين، معتبرا أنّ فرض "عقوبات" محاولة لعرقلة التشريع الخاص بهونج كونج ولا فرصة لنجاحها.