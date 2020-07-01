الآثار: نتحكم في عدد زائري قصر البارون.. وخطط لافتتاح مطاعم داخله

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إنّ حدث افتتاح قصر البارون لاقى ترحيبا بشكل كبير من المصريين الذين كانوا يشعرون بالحزن لوصول القصر لهذه الحالة من التدهور والإهمال، وحرصوا على زيارته بعد افتتاحه أول أمس، لافتة إلى أنّ المجلس الأعلى للآثار بذل جهدا كبيرا لتطوير وترميم وعودة الحياة والبهجة لهذا القصر فهو يدخل السعادة لقلوب الكثيرين.

وأضافت شلبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ سكان مصر الجديدة احتفلوا بافتتاح القصر وحريصين على زيارته بعد عودة الحياة له مرة أخرى، فضلا عن أنّ خطة الوزارة ليست فقط لزيارة القصر، لكن هناك خطة لعمل مطاعم لتقديم الوجبات بشكل جيد يتلاءم مع الزائرين، إضافة للحدائق.

وتابعت أنّه في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، نحرص على عدم زيادة الكثافات للمواطنين أثناء الدخول، والتحكم في الأعداد، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، إذ إنّ مساحة القصر من الداخل ليست كبيرة والغرف ضيقة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحكم على دخول الزائرين.