الآثار: لن نتسرع في استقبال السائحين.. ونطبق توصيات "الصحة" و"الصحة العالمية"

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إنّ الوزارة حريصة على عدم التسرع في فتح السياحة واستقبال السائحين، موضحة أنّ الجميع يعلم أهمية السياحة كمصدر للدخل والعملة الصعبة، لكن الجهود الآن منصبة على الحفاظ على حياة المصريين والسائحين، والحفاظ على سمعة مصر بتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وأضافت شلبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الوزارة حريصة على أخذ الوقت الكافي في وضع ضوابط محكمة في المنشآت الفندقية والفنادق ومراكز الغوص، حفاظا على سمعة أماكنهم واستقرار السياحة.

وأكدت أنّ مدينة الغردقة وشرم الشيخ اليوم تستقبلان أولى الرحلات القادمة من أوروبا، وسيكون لدينا طائرة واحدة لكل مكان "البحر الأحمر، جنوب سيناء".

وتابعت، استقبلنا أمس عددا من السائحين في أجواء احتفالية، إذ كانت مصر المقصد الأول لهم بعد الفتح التدريجي.