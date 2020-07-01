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محافظ سوهاج يمنح إجازة استثنائية لبعض الفئات من ذوي الهمم

منهم أصحاب الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية

كتب:

خالد الغويط
11:08 ص | الأربعاء 01 يوليو 2020
محافظ سوهاج يستثنى بعض فئات ذوى الإعاقة من قرار تنظيم حضور العاملين

محافظ سوهاج يستثنى بعض فئات ذوى الإعاقة من قرار تنظيم حضور العاملين

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج استثناء الأشخاص ذوي الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، والبتر السفلى، وكفيفي البصر، ومستخدمي العكاكيز المزدوجة، وذوي الإعاقات المزدوجة، وذوي الإعاقات الذهنية)، من قراره رقم 480 بتاريخ 28/6/2020، بشأن تنظيم الحضور للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال الفترة من 29/6/2020 ولمدة عشرة أيام.

وأوضح محمد أبو العجب، مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة أنه بعد موافقة المحافظ، سيتم منح إجازة استثنائية للأشخاص ذوي الإعاقات التي تم تحديدها طوال مدة سريان القرار رقم 480 لسنة 2020، وذلك تيسيرا عليهم.