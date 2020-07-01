محافظ سوهاج يمنح إجازة استثنائية لبعض الفئات من ذوي الهمم

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج استثناء الأشخاص ذوي الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، والبتر السفلى، وكفيفي البصر، ومستخدمي العكاكيز المزدوجة، وذوي الإعاقات المزدوجة، وذوي الإعاقات الذهنية)، من قراره رقم 480 بتاريخ 28/6/2020، بشأن تنظيم الحضور للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال الفترة من 29/6/2020 ولمدة عشرة أيام.

وأوضح محمد أبو العجب، مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة أنه بعد موافقة المحافظ، سيتم منح إجازة استثنائية للأشخاص ذوي الإعاقات التي تم تحديدها طوال مدة سريان القرار رقم 480 لسنة 2020، وذلك تيسيرا عليهم.