محافظ الشرقية: رصد حوالي أكثر من 439 برج مخالف عشوائي سيتم إزالتهم

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الفترة التي حدث فيها الإنفلات حدث الكثير من المخالفات ما بين تعدي على أراضي الدولة وبين تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات مباني، لافتا إلي أن تم تلقي تكليفات منذ عام 2018 بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي عملت فساد الرقعة الزراعية وزيادة العشوائيات وإضاعة حقوق الدولة من رسوم تسدد لخزانة الدولة.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم إتخاذ الكثير من الإجراءات وتم إزالة كل المباني المخالفة وهناك إجراءات صارمة وتوجيه شديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتم متابعته بصورة دورية من رئيس الوزراء.

وتابع، أن أراضي منطقة الغشام التي أشار إليها النائب العام هي عبارة عن أراضي تم فتحها من فترة وتشكيل لجنة لمتابعة المشهد وتم رصد حوالي أكثر من 439 برج مخالف عشوائي وأقل برج فيهم يتراوح ما بين 13 إلي 15 دور على شوارع عرضها 4 متر وجميعهم تم بناؤهم في غفلة من الزمن بدون وجود أي إشتراطات وقائية لحماية الذين سيسكنون وهي غير آمنة.

وأوضح، أنه منذ فترة قبل أن أتولي كان قد تم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص المخالفين وإصدار أحكام بالحبس في حقهم، ولكن الظاهرة كانت مازالت مستمرة ولكن الآن نحن على وشك الإنتهاء من هذه الظاهرة والقضاء على البناء العشوائي، والتحقيقات تتم في الوقت الحالي بكثافة عالية وبتوجيه كبير والنيابة والرقابة الإدارية والمباحث يعملوا بشكل جيد وجاري التنسيق لإزالة جميع هذه الأبراج وأي أبراج سيتم رصدها مخالفة سيتم إزالتها فورا.

وحذر كل المقاولين المخالفين الذين يحاولون البناء من خلال أسماء غير حقيقية أو وهمية لأنه سيتم التعامل بكل صرامة مع المخالفين.