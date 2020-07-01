عبدالغفار يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الجامعات والمعاهد 

اطمأن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019-2020 بالجامعات والمعاهد.

ووجه وزير التعليم العالي، بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، من خلال اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وأشار عبدالغفار، إلى أنَّه لن يسمح بالتجمعات نهائيًا داخل الحرم الجامعي، مؤكّدًا أهمية تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان، على أن يتمّ مراعاة دخول وانصراف الطلاب بتسلسل وبدون تدافع أو تزاحم.

كما اطمأن عبدالغفار، على جاهزية غرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تمّ تشكيلها لمتابعة سير أعمال الإمتحانات، وحل جميع المشاكل وتذليل كل العقبات التي قد تواجه الجامعات والمعاهد.

جدير بالذكر أنَّ المجلس الأعلى للجامعات قد أقرّ بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو الماضي بدء أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبارًا من 1/7/2020، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة، ومد العام الجامعي لهذا العام إلى 15/9/2020 نظراً لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 بسبب الظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم إعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.