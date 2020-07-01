مغامرات سلاحف النينجا في فيلم جديد

يبدو أن عشاق الرسوم المتحركة سلاحف النينجا، على موعد مع عمل سينمائي جديد يضم الشخصيات الكرتونية الشهيرة بمغامرة جديدة لهم.

ستقوم nickelodeon animation بإنتاج الفيلم، وسيخرجه Phil Lord بينما يكتب السيناريو Brendan O’Brien بحسب موقع هوليود ريبورتر.

بدأت سلاحف النينجا، عام 1984 وتضم 4 سلاحف، والمعروفين بحبهم للبيتزا.. ويقومون بمغامرات كوميدية.

ويعتبر Phil Lord، مخرج ومؤلف وكاتب، ولد عام 1975، في ميامي بفلوريدا، وحصد جائزة أوسكار مرة في فئة أفضل فيلم أنيميشن عن Spider-Man: Into the Spider-Verse.

وترشح لجائزة بافتا 5 مرات وحصدها منها 3. وشارك Phil Lord في إنتاج أكثر من 30 عملا، وكتب 14 سيناريو.