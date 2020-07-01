تفاصيل اختفاء الطالبة رفقة: سابت البيت يومين وسلمت نفسها للشرطة

بعد يومين من البحث والتحري عن سبب تغيب الطالبة "رفقة ف" عن منزلها بمنطقة الحوامدية بالجيزة، عادت من تلقاء نفسها وسلمت نفسها لقسم الشرطة وأفادت بأن خلافات أسرية دفعتها لمغادرة منزل الأسرة وأنها عادت بإرادتها وتم تسليمها لأهليتها.

وذكرت التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة عن الواقعة، أن الفتاة تغيبت عن المنزل لمدة يومين، وأن خلافات وقعت بينها وبين أسرتها ورجحت التحريات أن سبب تغيبها هو تلك الخلافات، وبالفعل بعد يومين من تحرير محضر تغيب من جانب الأسرة فوجئت أجهزة الأمن بالفتاة تسلم نفسها لقسم الشرطة، وأدلت بأقوالها في المحضر بأنها تركت المنزل من تلقاء نفسها بسبب سوء معاملة أسرتها لها، وطلبت بحمايتها.

واستدعت أجهزة الأمن أسرة الفتاة وتم التعهد بحسن رعايتها وتسليمها لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالإجراءات.