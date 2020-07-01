وزير الخارجية اليوناني في ليبيا لمقابلة عقيلة صالح

أكدت وكالة أنباء أثينا الحكومية، أن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، يزور مدينة طبرق الليبية، اليوم الأربعاء، حيث يجري محادثات مع رئيس البرلمان عقيلة صالح.

تأتي الزيارة ضمن جهود أثينا للمساهمة في وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في ليبيا، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومؤتمر برلين بشأن ليبيا وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية اليوناني على حسابه في "تويتر"، أنه وصل إلى ليبيا اليوم لمقابلة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

وأنهى وزير الخارجية اليوناني زيارة إلى تونس يوم 29 يونيو الماضي، التقي خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد وقيادات سياسية.

وركزت المحادثات على القضايا الثنائية والإقليمية، وعلى التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، كما بحثوا القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط والعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتم التوقيع على اتفاقية النقل البحري بين البلدين.