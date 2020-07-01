مدبولي يوجّه بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع للمباني خلال 3 أشهر

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا لقيام أصحاب المباني من الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء ليوم، لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما وجّه مدبولي، باتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.