فيديو.. رئيس جامعة القاهرة يستجيب لاستغاثة فرد أمن أصيب بكورونا

قال الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إنّ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حريص على متابعة ما يتعلق بالجامعة سواء ورقيا أو بالاتصال الشخصي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال متابعته المستمرة لاحظ حالة فرد أمن بالجامعة أصيب بكورونا ويطلب إغاثة.

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري برنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN"، أنّ جامعة القاهرة فلسفتها قبل كورونا وأثناء كورونا هي الحفاظ على حصة العاملين بها، ومن هنا تواصل رئيس جامعة القاهرة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك مع العامل وطمأنه، وكتب له اطمئن وتوجه فورا لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، وتابع حالته وتواصل معه فور وصوله.

وتابع علم الدين، أنّ الخشت يتابع حالة العامل وهناك جهود كبيرة تبذل للسيطرة على الحالة، مشددا على أنّ جامعة القاهرة بها منظومة صحية ترعى الأساتذة والعاملين، ومؤخرا قصر العيني الفرنساوي تم تخصيصه لعلاج العاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس، الذين قد يصابوا بفيروس كورونا.