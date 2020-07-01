"إيني" الإيطالية تعلن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة امتياز شمال الحماد "بشروش" في المياه المصرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم، أنّ الاكتشاف الجديد يقع على عمق 22 مترا وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم من شمال غربي من حقل نورس، ونحو كم غربًا من حقل بلطيم جنوب غر وفقا لقناة "العربية".

وأشارت إلى أنّه جرى اكتشاف البئر عمود غاز بسمك 152 مترًا داخل الأحجار الرملية في العصر الميسيني لتكوين أبو ماضي مع خصائص بتروفيزيائية ممتازة، لافتة إلى أنّه سيتم اختبار البئر للإنتاج، وهو يؤكد إمكانات الغاز والمتكثفات في المياه البحرية المصرية الضحلة.

ولفتت إيني، إلى أنّها ستبدأ مع شركائها BP و Total، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، وضع خيارات التصور لهذا الاكتشاف الجديد، بهدف "التتبع السريع" للإنتاج من خلال تحقيق أقصى استفادة مع البنىة التحتية الحالية للمنطقة.

وأوضحت أنّه بالتوازي مع أنشطة التطوير المرتبطة بهذا الاكتشاف الجديد، ستواصل استكشاف "منطقة نورس الكبرى" بحفر بئر استكشافية أخرى تسمى Nidoco NW-1 DIR هذا العام في امتياز أبو ماضي غرب.

يذكر أنّ اتفاقية امتياز شمال الحماد بالبحر المتوسط، بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس"، والمقاول" إيني بحصة 37.5%، مع قيامها بأعمال التشغيل، وشركة BP تمتلك 37.5%، وتوتال تمتلك 25% من مصلحة المقاول.