"كمامات التموين" تختفي في أول أيام طرحها.. والوزارة: شوية صبر

رغم إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستبدأ في توزيع كمامات القماش على بطاقات التموين كمساهمة من الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اعتبارا من اليوم الأربعاء 1 يوليو بسعر 8.5 جنيه للكمامة وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، حيث سيتم طرح 250 ألف كمامة كدفعة أولى سريعة على منافذ البقالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية للبدء في عملية الصرف على البطاقات التموينية، إلاّ أنّ المواطنين لم يحصلوا عليها بسبب عدم توافرها في المجمعات التموينية.

ويقول بائع ثلاثيني، بإحدى المجمعات الاستهلاكية بشارع التحرير بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، أنه كان من المفترض توافر الكمامات، اليوم، ليستطيع المواطنون الذين توافدوا على المحل منذ الصباح الباكر صرفها: "كل ما حد ييجي ياخد التموين بتاعه بيسأل على الكمامة ولحد دلوقت مافيش أي معلومات عن وقت توفرها".

الأمر ذاته أكدّه عدد من بقالي التموين بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة: "الناس كلها جيه تسأل على الكمامة ولما بنقولهم لسه مش موجودة ما بيصدقوش؛ لأن الأخبار اللي اتنشرت إمبارح خلت الناس كلها فاكرة إن الكمامة موجودة في كل بقالات التموين".

من جهته قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تابعت على مدار اليوم تساؤلات المواطنين الذين توجهوا لصرف مقررات تموين شهر يوليو، بشأن عدم طرح كمامات التموين على البطاقات.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن الوزارة سلمت اليوم لمنافذها 250 ألف كمامة تموينية، وبدأ الصرف في منافذ محدودة، مؤكدًا انتظام الصرف بشكل كامل في كل منافذ التموين والبقالين بشأن الكمامات بدءًا من السبت المقبل.