ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية من خامات رديئة بقليوب

ضبطت أجهزة الأمن فى القليوبية مصنعًا بدون ترخيص في مدينة قليوب، لتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات وإعادة تدويرها، تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث مركز قليوب، يفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع ملابس بدائرة المركز لتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة المقلدة من خامات رديئة ومرتجعات الأسواق "معاد تدويرها"، وخامات مجهولة المصدر لا يوجد لها أي أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو إستخدامها فى ذلك المنتج، فضلًا عن استخدام علامات تجارية خاصة بإحدى الشركات ووضعها على المنتج النهائي باعتباره توكيل لتلك العلامات، وطرحها بالأسواق.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط صاحب المصنع، وعُثر على 161 ألف كمامة طبية، و35 ألف غطاء رأس خاص بالعمليات، و13 ألف قفاز طبى شفاف، و5 آلاف بدلة طبية خاصة بالعمليات، و3600 متر قماش، و22 لفة معدنية خاصة بدعامات الكمامات، و7 ماكينات تصنيع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بذلك.