إنفوجراف.. التخطيط: 55.7% من العاملين "اشتغلوا أيام وساعات أقل" بسبب كورونا

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر منصاتها على صفحات التواصل الاجتماعي، إنفوجراف يوضح أثر فيروس كورونا على فئات العمالة والحالة العمالية في مصر.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إلى تغير الحالة العملية لنحو 69.6% من إجمالي الأفراد، بحيث أصبح: 55.7% من الأفراد المشتغلين يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، 26.2% من الأفراد تعطلوا، 18.1% أصبحوا يعملون عملًا متقطعًا.

يُشار إلى أنَّ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ترأست أمس الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.